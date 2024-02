Carnaval do Mané batendo na porta

Já em clima de Carnaval, os gramados da Arena BRB viram palco do famoso Carnaval do Mané a partir de amanhã. O evento, que segue até 13 de fevereiro, conta com programação diversificada para todos os gostos musicais. Amanhã, o grupo de pagode Menos é Mais se apresenta ao lado de outros grandes nomes da música, como Dennis, Mari Fernandes e Psirico.

Formado em 2017 em Brasília, o quinteto de pagode é composto por Eduardo Caetano, na voz; Gustavo Goes, no repique de mão; Jorge Farias, no tantã; Ramon Alvarenga, no surdo; e Paulinho Felix, no pandeiro. Com uma proposta de tornar o simples atrativo, o Menos É Mais retorna à capital para abrir o evento do Mané e animar o público ao máximo. "O carnaval do Mané é um dos mais importantes da cidade e ter a oportunidade de abrir esse evento é uma sensação incrível", diz Goes.

A partir da primeira semana de fevereiro, as festividades de carnaval já começam a todo vapor e a missão dos artistas de promover a curtição não para. Gustavo comenta sobre esse período e sobre o objetivo do grupo: "Essa época é feita de muita festa e curtição, por isso buscamos transmitir uma energia única em nossos shows e nesse, não vai ser diferente. O pessoal pode esperar grandes hits nossos e do pagode e faixas que também marcam a história do carnaval".

Cantor principal, Eduardo Caetano, mais conhecido como Duzão, explica que essa trajetória de tanto sucesso do Menos é Mais se deve, principalmente, aos fãs. "Nós fizemos a nossa parte e mostramos a nossa música e essência, mas foi o público quem abraçou. Não tem como falar do nosso sucesso sem citar os fãs que nos dão todo o apoio".

O grupo coleciona hits como Vai me dando corda, Lapada dela e Manda áudio, com ritmos contagiantes e letras que ficam na cabeça graças ao trabalho harmônico de um time de profissionais. "Contamos com um time incrível para proporcionar o melhor ao público. Tudo isso faz parte da nossa base e, graças a todos esses pontos, nós conseguimos chegar onde chegamos", ressalta Duzão.

"Sentimos aquele frio bom na barriga sempre que voltamos e ter a oportunidade de cantar no meio do estádio Mané Garrincha, para nós, que somos brasilienses, é surreal", destaca Goes, ao falar sobre o prazer de estrear o Carnaval do Mané. Duzão ainda completa: "Abrir a temporada de shows de carnaval na nossa casa é demais! Tenho certeza que será só o começo desse carnaval que promete muito".

