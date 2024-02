Nesta quarta-feira (31), a cantora Preta Gil revelou uma iniciativa emocionante em apoio aos pacientes oncológicos. Em sua volta aos compromissos profissionais após afastamento para tratar o câncer no intestino, Preta anunciou que presenteará pacientes com ingressos para o seu bloco de carnaval.

O gesto solidário acontecerá no Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 04 de fevereiro, coincidindo com a data do bloco da artista. Preta Gil compartilhou a generosidade ao oferecer convites ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) e à ONG Amigas do Peito. Detalhes sobre a distribuição das entradas serão divulgados em breve.

Veja também: Preta Gil atualiza estado após tratamento contra câncer: ‘Avançando’

Durante o anúncio, a cantora destacou a importância de consumir arte e cultura durante o tratamento oncológico, ressaltando que essa experiência teve um impacto positivo em sua própria jornada de recuperação. "Quando eu estava em tratamento, ir a show e consumir arte e cultura é uma coisa que faz muito bem para nós pacientes oncológicos. Nada é por acaso," afirmou Preta Gil, prometendo retornar em breve com mais informações sobre a iniciativa solidária.

A ação destaca não apenas o comprometimento de Preta Gil com a causa, mas também a compreensão da importância do suporte emocional e cultural no enfrentamento da doença. O gesto inspirador da cantora certamente proporcionará momentos especiais e inesquecíveis aos pacientes beneficiados.

A post shared by Preta Gil (@pretagil)

O post Preta Gil doará ingressos do seu show para pacientes com câncer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.