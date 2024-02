O amor e as relações pelos olhos do escritor Gabriel García Márquez

Única peça de teatro escrita por Gabriel García Márquez, Diatribe do amor caiu nas graças da Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas, que montou o texto no ano passado e agora está de volta graças a convite do Teatro da Caixa. Em cartaz a partir desta seta-feira (2/2) e até domingo (4/2) e com atuação da atriz Juliana Zancanaro, o espetáculo leva para o palco a história de uma mulher que tenta estabelecer um diálogo em um casamento cheio de silêncios.

García Márquez escreveu o texto nos anos 1980 e a história se passa no fim da década de 1970, mas Juliana conta que a situação ainda é muito atual. “Infelizmente, a gente vai vendo como o texto ainda é atual, toca muito os casais, traz o lugar do não dito, o perigo das coisas não ditas, os minúsculos incômodos do cotidiano que, se não conversados, vão virando grandes problemas”, diz a atriz. “E qual não é o problema do mundo hoje senão a falta de comunicação?”

Com direção de Luciana Martuchelli, a peça já foi apresentada no México e em temporadas em Brasília. A tradução é de André Aires, que trouxe para o português, pela primeira vez, esse texto do autor colombiano.