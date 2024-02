Alexandre Correa é alvo de busca e apreensão de veículo devido dívida

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, enfrenta um pedido de busca e apreensão de um Honda Fit 2019, registrado em seu nome, devido a uma dívida pendente com o Banco Bradesco. O banco ingressou com uma ação judicial exigindo o pagamento de R$ 32.422,57.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, o Banco Bradesco solicita uma liminar para autorizar a busca e apreensão do veículo, bem como o pagamento da dívida em cinco dias, sob ameaça de perda do bem.

Ele, por sua vez, afirma que o carro está sob posse de Isabel, irmã de Ana Hickmann, e que ela é responsável pelo pagamento das parcelas.

O empresário argumenta que a cota de consórcio está em seu nome, mas a contemplação foi gentilmente doada à irmã de Ana há um ano e meio. No entanto, ele ressalta que Isabel aparentemente não honrou com as obrigações financeiras.

