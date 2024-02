BBB 24: Yasmin Brunet fala sobre compulsão alimentar: "Tive anorexia"

A modelo Yasmin Brunet abriu-se sobre suas inseguranças em relação ao corpo durante sua participação no BBB 24. Em uma conversa franca, Yasmin compartilhou suas lutas internas, destacando questões mentais associadas a padrões de beleza.

"Tem coisas que eu não gosto, cara… e desculpa, vão falar que eu sou padrão, mas eu tenho questões mentais com isso", iniciou a modelo. Ela revelou ter enfrentado compulsões alimentares, episódios de anorexia e ter experimentado diversas abordagens para emagrecer. Yasmin enfatizou que essas questões são pessoais e não devem ser projetadas nos outros.

A discussão sobre inseguranças corporais surgiu após uma briga entre Alane e Fernanda, onde a dançarina expressou suas observações sobre o corpo da colega. A troca de comentários desencadeou uma tensão, com Alane defendendo-se contra a exposição de seu corpo como tema de discussão.

"Você está julgando as pessoas pelo corpo delas? Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora", confrontou Alane, rejeitando a abordagem de Fernanda. O episódio ressalta a sensibilidade em torno das discussões sobre imagem corporal e destaca a importância do respeito mútuo no ambiente do reality show.

