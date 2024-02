Sambinha para curar a ressaca do carnaval no Outro Calaf

O carnaval se encerrou nos calendários, mas isso não significa que a diversão tenha acabado. E, para curar a saudade deixada pela folia, Dudu 7 Cordas apresenta Ressaca de carnaval, roda de pagode que promete levantar o astral de quem acredita que não existe tempo ruim para música boa e animação. É somente hoje, no Calaf, a partir das 20h. Além da roda de pagode, a noite contará com a presença do DJ Leo Cabral para agitar a pista de dança.

Luiz Eduardo de Souza, o Dudu 7 Cordas, é o anfitrião da vez. O músico de 38 anos afirma que as expectativas para o show de hoje são as melhores possíveis. "Tocar no Calaf é um sonho para os músicos que são da cidade de Brasília. É uma grande realização fazer um trabalho que partiu de uma iniciativa minha", diz Dudu, que é músico veterano da casa de shows localizada no Setor Bancário Sul. Além das conhecidas canções de pagode do repertório do artista, Dudu 7 Cordas adianta ao Divirta-se Mais que composições consagradas de Tim Maia, Roberto Carlos e Rita Lee também têm espaço entre os sucessos que ganham versão especial no show dele.

Mas se ligue, pois domingo a festa continua. Pode se preparar para entrar na pista, pois o Baile do Café, comandado pelo cantor e compositor de samba Marcelo Café, também chega ao Calaf para fazer o público dançar ao som do melhor do samba e do samba-rock. O evento está previsto para começar às 17h. Além da presença de Marcelo, a farra de despedida do carnaval apresenta outros nomes, como o do DJ Kazuza, que trará os clássicos ritmos dos bailes charme para dentro da casa, e o próprio Dudu 7 Cordas, que se apresenta no Calaf pela segunda vez neste fim de semana.

Mais do que uma simples festa para chorar as mágoas que restaram do fim do carnaval, o Baile do Café é uma celebração da arte e da cultura negras, uma vez que aposta em gêneros musicais tradicionalmente ligados ao movimento negro, tais como o samba, o pagode e o R&B — esse último aparece entremeado a outros ritmos no set do DJ Kazuza. Porém, nem só de música o evento comandado por Marcelo Café está recheado. A programação inclui uma exposição fotográfica e uma feira de mulheres negras empreendedoras, que objetiva alavancar o negócio de cada uma das participantes.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco