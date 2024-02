Sons do cerrado ocupam o palco com lançamento de disco do Porta do Mundo

Após o fervor de dias de carnaval, a Infinu Comunidade Criativa recebe, neste sábado (17/2), às 18h, o grupo Porta do Mundo, integrado por Filipe Braga, Rafa Energia e Stênio Neves, para o pré-lançamento do disco Fervo Brasília. O Maracatu do Boiadeiro - Boi Brilhante fará show de abertura.

O artista Rafa Energia, autointitulado de brincante e poeta, explica que o novo disco comemora a arte musical brasiliense. "As nossas músicas e o nosso som trazem uma diversidade sonora musical muito importante. Integramos ritmos de saberes populares tocados há muitos anos, misturamos com músicas eletrizantes e modernas", afirma Rafa.

"Temos uma faixa com o mesmo nome que o álbum, que fala dos blocos carnavalescos de Brasília, costuramos os dois conceitos de uma forma divertida e firmamos assim a importância de celebrar, cuidar do carnaval da nossa capital e fortalecer a produção artística e cultural do Cerrado", finaliza Rafa Energia.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco