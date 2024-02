Renascer: quando José Augusto aparece na novela e qual segredo esconde

O remake de Renascer já está há quase um mês no ar, mas ainda não apresentou ao público, todos os personagens que estarão presentes na história. É o caso, por exemplo, de José Augusto, o filho mais velho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Na trama, o papel será interpretado pelo ator Renan Monteiro, de 37 anos. Ao contrário de seus outros irmãos, José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva), José Augusto ainda não apareceu na novela. O motivo? Ele esconde um segredo!

Qual segredo José Augusto esconde em Renascer?

O segredo de José Augusto em Renascer, está diretamente relacionado ao seu trabalho. O rapaz se formou em medicina, para realizar um desejo de seu pai, porém, nunca gostou de exercer a profissão. Para piorar a situação, ele acabou perdendo sua licença para trabalhar, devido a um suposto erro médico pelo qual está sendo investigado. Por isso, esconde toda a verdade da família.

A vergonha em admitir que está afastado da profissão, inclusive, é o motivo de José Augusto ainda não ter comparecido à fazenda de José Inocêncio, juntamente com os outros irmãos. Ele também contará que se separou da mulher.

Quando José Augusto aparece em Renascer?

O Observatório dos Famosos descobriu, no entanto, que a aparição de José Augusto em Renascer está prestes a acontecer! De acordo com informações do Gshow, o primogênito de José Inocêncio aparecerá pela primeira vez na novela no capítulo da próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro.

Ele irá até Ilhéus quando seu pai decidir que realizará a partilha dos bens entre os filhos. Ao chegar na cidade, será cativado pelo jeito simples de Mariana (Theresa Fonseca). O rapaz também precisará lidar com a revolta de Zinha (Samantha Jones), que o culpa pela morte do pai, Jupará (Evaldo Macarrão).

Renan Monteiro como José Augusto em Renascer (Foto: TV Globo)

