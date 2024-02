Globo monta operação após polêmica entre Carol Barcellos e Marcelo Courrege

O recente escândalo envolvendo Carol Barcellos e Marcelo Courrege, jornalistas da Globo, causou um grande rebuliço nos bastidores do canal, que foi pego de surpresa nos últimos dias. Diante da repercussão negativa, a emissora pretende tomar uma atitude em torno do assunto associado a dois de seus principais nomes do setor de esportes.

Para quem não sabe, os dois assumiram um relacionamento durante o Carnaval, e foram acusados por Renata Heilborn, ex-repórter do canal, de traição. Curiosamente, a apresentadora foi madrinha de casamento do antigo casamento de seu atual companheiro.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o alto escalão da Platinada pretende convocar uma reunião com Carol Barcellos e Marcelo Courrege, a fim de compreender como anda o estado de saúde emocional de ambos.

A conversa, inclusive, seria conduzida por Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo. O rumo dos dois, inclusive, estaria a depender desta reunião de urgência. Ambos, inclusive, estariam inicialmente escalados para a cobertura dos Jogos Olímpicos que acontecem em julho, em Paris, mas poderão ser escanteados.

