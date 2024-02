as mulheres comandam o elas que toquem nesta sexta no Calaf

A noite tem tudo para ser muito animada com a participação do grupo Elas que Toquem, nesta sexta-feira (23/2), no Calaf. A partir das 20h, o grupo de pagode traz os repertórios clássicos e mais marcantes do gênero, como Thiaguinho, Ferrugem, Belo e a mistura de alguns estilos que harmonizam com o pagode, como o sertanejo.

O solo do DF se mostrou fértil para o pagode, por conta do crescimento contínuo do gênero musical na capital do país. "A capital sempre foi uma cidade do samba, com vários artistas e músicos de qualidade e com estudos elevados. Porém, a partir de lives e vídeos produzidos aqui, conseguimos alcançar outros patamares. Por isso, acredito que o pagode de Brasília está em ascensão por questão de criatividade", observa, Maísa Lameira, vocalista do Elas que Toquem. O grupo inicia o ano com um projeto para incentivar a criatividade feminina no meio musical. "O Pagode das minas é um projeto em formato audiovisual que será lançado em 8 de março, em que juntamos mulheres, não só de Brasília, mas de outros estados, e nos unimos para tocar pagode".

