Preservação da Amazônia é tema de espetáculo de dança na Caixa

Inspirada em histórias da própria Amazônia, o Corpo de Dança do Amazonas traz a Brasília dois espetáculos que convidam o espectador a um olhar poético e delicado sobre a importância e a mística da floresta. Rios Voadores e TA - Sobre ser grande têm apresentações nesta sexta-feira (23/2), neste sábado (24/2) e no domingo (25/2) no Teatro Caixa Cultural pelo projeto Circulação Amazônica.

Fundada há 25 anos, a companhia é um dos sete corpos de baile estáveis mantidos pelo governo do Amazonas e é formada por 24 bailarinos dirigidos pelo coreógrafo Mário Nascimento. É ele quem assina TA - Sobre ser grande, coreografia inspirada nos povos ticunas e com música do DJ Max Tubarão. "Os ticunas talvez sejam um dos povos mais numerosos da região do Amazonas e é uma das tribos mais preservadas", explica Nascimento.

TA significa ser grande na língua ticuna e o coreógrafo criou movimentos inspirados na ideia de que os povos originários avançam no tempo para salvar o planeta. "Os povos indígenas originários têm muito mais condições de preservar a natureza, os animais, os bichos do que nós. Quando perdermos os povos originários, rios e florestas vão desaparecer. É uma homenagem muito livre que faço", diz. Em Rios voadores, criado pela mineira Rosa Antuña, a inspiração vem das famosas chuvas que viajam pelos céus da Região Amazônica até o Sudeste. Hoje e amanhã, o coreógrafo Mário Nascimento e o elenco da companhia também fazem duas oficinas, sendo uma para bailarinos e estudantes de dança e outra para o público interessado em práticas corporais.

Serviços

Circulação Amazônia: Corpo de Dança do Amazonas 25 anos

Nesta sexta-feira (23/2) e neste sábado (24/2), às 20h, e domingo (25/2), às 19h, no Teatro da CAIXA Cultural Brasília. Ingressos: gratuitos, mediante retirada na bilheteria uma hora antes

Oficina Dança Livre com elenco do Corpo de Dança do Amazonas - CDA

Nesta sexta-feira (23/2), às 14h, no Teatro Caixa Cultural. Vagas: 15. Inscrições no site da Caixa Cultural

Oficina Dança Contemporânea com Mário Nascimento

Neste sábado (24/2), às 14h. Vagas: 15. Inscrições no site da CAIXA Cultural