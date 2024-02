Paulo Black promete sábado swingado com muito jazz no Eye Patch Panda

Prepare-se para curtir o jazz ao som do repertório de Paulo Black. Ele se apresenta ao lado do Triiio Nós 3, grupo de músicos familiarizados com o clássico swing das batidas ritmadas do jazz. O show será neste sábado (24/2), às 19h, no Eye Patch Panda, espaço intimista para espetáculos localizado na Asa Sul. Ao Correio, Paulo adiantou algumas expectativas e detalhes da próxima apresentação, que garante releituras de lendas como João Donato e Miles Davis.

"As expectativas são as melhores sempre. A casa recebe os músicos muito bem, e o público valoriza muito os sons tocados, o repertório escolhido e a performance dos artistas", destaca Paulo, que é trompetista e pesquisador musical. Com passagens em instituições de prestígio, como a Escola de Música de Brasília, Black também coleciona referências dentro do cenário musical, como Chet Baker e Freddie Hubbard, e os brasileiros Claudio Roditi e Márcio Montarroyos.

É a primeira vez que Paulo se apresenta ao lado do Triiio Nós 3, formado pelo baixista Luís Porto, pelo baterista Leonardo Sena, e Vinícius Faraco no comando da guitarra. Sobre a relação que desenvolveu com o trompete, ele nutre especial paixão pelas possibilidades de explorar novas sonoridades com o instrumento, sobretudo quando a influência da vez são os clássicos do jazz instrumental, do soul funk e da música brasileira.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Paulo Black convida Triiio Nós 3

Sábado (24/2), às 19h, no Eye Patch Panda (Comércio Residencial Sul 514 Bloco A Loja 16, Asa Sul). Ingressos a partir de R$ 20 (primeiro lote) taxa na Sympla. Evento proibido para menores de 18 anos