Banda Rock Beats está de volta de turnê e toca no Clube do Choro

Em turnê, a banda Rock Beats retorna a casa de forma triunfante após apenas um mês e meio distante e é recebida por um Clube do Choro lotado para duas apresentações, nesta sexta-feira e (23/2) e no sábado (24/2), às 20h30. O evento terá o repertório renovado e adaptado ao público, que se provou fiel à banda, com 18 anos de história na cidade. "Aqui, tem pessoas que acompanham a banda desde o começo, e isso traz um gostinho especial de estar em família!", enfatiza Daniela Firme, vocalista da Rock Beats e também cantora solo. O grupo foi indicado para o Prêmio Multishow na categoria Brasil no ano passado, o que o fez ganhar projeção nacional.

O ano começou a todo vapor para a Rock Beats, que esgotou os ingressos do Clube do Choro para a primeira apresentação em janeiro. Mesmo focada em realizar tantos shows pelo país, a banda planeja lançar o projeto Dinamite ainda neste semestre. Daniela, a vocalista, compôs a faixa e, em conjunto, a Rock Beats fez o arranjo, que promete transmitir muita energia e uma letra impactante. "Escrevi pensando no ponto de vista de um casal, mas que representa bem o momento que estamos vivendo na banda, sobre ter coragem, enfrentar desafios e abrir caminhos juntos", conta Daniela. O ano da banda tem tudo para não se resumir a somente um projeto e, Bruno Albuquerque, guitarrista da Rock Beats, indica que outras novidades estão por vir. "As expectativas para esse novo ano são as melhores possíveis, vamos lançar músicas novas e temos a intenção de tocarmos em cidades novas, fazer parcerias com outros artistas", revela Bruno.

A apresentação do grupo não deve seguir nenhuma lista à risca, eles buscam se conectar ao público em primeiro lugar. "Cada show é único e isso é algo que fideliza nosso público", afirma Bruno. Daniela acrescenta que irão apresentar aos fãs brasilienses a música que os levou ao Prêmio Multishow, Eu quero ficar só, entre outras canções da carreira solo da vocalista, tudo explorando o universo rock e pop e a mistura dos gêneros. "Apesar de ter rock no nome, a Rock Beats flerta com muitos estilos. Temos influência de rock, pop, reggae, MPB, música eletrônica, etc. Nós não acreditamos em barreiras musicais, o importante é ter a atitude do rock", finaliza Bruno Albuquerque.

Serviço

Rock Beats

Nesta sexta-feira (23/ 2) e no sábado (24/2), às 20h30, no Clube do Choro