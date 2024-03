Dia da Mulher: veja quais são as 10 famosas mais seguidas do Instagram

Nesta sexta-feira (8), é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Nas redes sociais, centena de milhares de celebridades femininas são acompanhadas diariamente pelos internautas.

A forma de compartilhar sua rotina, intimidades e projetos, sejam lá quais for, despertam a curiosidade do grande público. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu numa lista das famosas do Brasil mais seguidas no Instagram, a principal plataforma de fotos e vídeos.

Anitta, que ao longo dos últimos anos passou a investir na carreira internacional, é a líder do ranking, com mais de 65 milhões de seguidores. A Girl from Rio é a brasileira com o maior número de seguidores na rede social.

Dentre as personalidades que compõem as 10 primeiras colocações, vale um destaque à Marília Mendonça. O perfil da cantora, que morreu em novembro de 2021, vítima de um trágico acidente de avião, continua sendo seguida por milhares de pessoas. Atualmente, a conta é dedicada a homenagens do seu legado.

Abaixo, confira a lista das 10 famosas brasileiras mais seguidas do Instagram, em pleno Dia da Mulher:

1. Anitta – 65,1 milhões

Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

2. Tatá Werneck – 57,2 milhões