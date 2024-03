Gisele Bündchen: 'Estou vivendo a minha verdade e não vou me desculpar'

A modelo Gisele Bündchen se emocionou ao falar sobre o divórcio com Tom Brady, astro da NFL, em entrevista para o programa norte-americano Good Morning America. Nesta quinta-feira, 7, a über model foi entrevistada pela jornalista Robin Roberts, para falar sobre o seu livro, Nourish (Nutrir, na tradução da obra para o português). Antes de falar sobre o seu projeto, no entanto, Gisele foi questionada sobre como estaria em relação ao divórcio.

"É de partir o coração, passar por isso", começou Gisele. Robin então complementa a pergunta. "Você disse que era a morte de um sonho". É então que a modelo tenta começar a responder, mas não consegue. Ela pausa, os olhos se enchem de lágrimas. Gisele vira o rosto e pede licença. "Desculpe, pessoal. Posso fazer uma pausa?"

O vídeo segue para depois do recorte com Gisele já restabelecida. "Definitivamente é um tempo de transição que precisa ser passado. Eu não acho que é algo que você deseja. Mas as coisas acontecem na vida. E agora eu posso criar uma nova fase. E eu agradeço por tudo isso. Eu sou grata por todas as lições", diz. "Tudo que eu vivi, me fez perceber o que eu quero, e o que eu não quero. Estou vivendo a minha verdade e não vou me desculpar por isso".



Também na entrevista, a modelo comentou sobre os desafios da coparentalidade (quando os cuidados e responsabilidades sobre as crianças são compartilhados entre dois ou mais adultos, geralmente depois que os pais se separam ou divorciam). Segundo ela, alguns dias são mais difíceis, outros mais fáceis. Mas as crianças parecem estar se adaptando bem. "Tem dias mais fáceis e mais difíceis. Mas eu acho incrível como as crianças? elas são muito espertas", diz rindo. "Eles sabem com o que eles podem se safar. Mas é natural que existam regras diferentes. E as crianças se adaptam. E eu só posso controlar o que eu faço", finalizou.

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram o divórcio após 13 anos de união. A separação, confirmada pelos dois nas redes sociais, marcou o fim de um casamento que gerou dois filhos, Vivian e Benjamin.

A decisão foi descrita como amigável, com ambos enfatizando a prioridade no bem-estar de seus filhos. O casal compartilhava uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões. Desavenças surgiram após Brady decidir não se aposentar do futebol americano, o que, segundo relatos, causou preocupação em Bündchen quanto à segurança física do jogador e desejo por sua maior presença familiar.