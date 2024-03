Banda O Grilo inicia nova fase com turnê que chega a Brasília nesta sexta

Considerada uma das grandes promessas da cena indie nacional, a banda O Grilo inicia nova fase da carreira com a nova turnê Tudo acontece agora (pt.1), que chega a Brasília nesta sexta-feira (22/3), no espaço do Toinha Brasil show, a partir das 20h. O repertório do show inclui músicas inéditas do novo álbum ainda não lançado — que carrega o mesmo nome da turnê — e outras canções queridas pelo grupo e público.

Ao Correio, o vocalista Pedro Martins afirma que a capital federal tem sido uma das cidades mais animadas nas apresentações, e prometeu um show repleto de músicas vibrantes, para ninguém ficar parado. "O show mais porrada da história da banda. Estamos muito empolgados para lançar nosso novo álbum, mas estamos mais empolgados ainda para poder tocar esse repertório no palco", explica.

As 10 faixas do novo álbum ainda não foram lançadas, mas Pedro destaca que elas representam uma fase mais madura, marcada pela valorização do momento presente. Além da necessidade de viver o agora, o vocalista afirma que o álbum convida o público a uma viagem pelas sonoridades, letras e viradas musicais presentes no trabalho. "É muito fácil se perder num 'será' ou 'e' 'se' é isso pode ser perigoso. O estúdio ensinou muito sobre esquecer um pouco das inseguranças e experienciar.