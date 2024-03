Banda Death, de metal, se apresenta nesta sexta no Toinha

Por Ayumi Watanabe*

Nesta sexta-feira (22/3), a partir das 19h, Brasília receberá os integrantes da lendária banda de death metal, da Flórida, Death. Após o falecimento do líder do grupo, Death manteve o nome e os integrantes. O grupo almeja que todos os fãs possam ter a oportunidade de presenciar e sentir a energia ao vivo. "Sabemos que muitos dos fãs internacionais não puderam testemunhar nossas apresentações ao vivo, então decidimos que deveríamos transmitir e eternizar a memória dessas músicas por todo o mundo", declara a banda.

Em duas horas de show, a banda, composta pelo vocalista e guitarrista, Max Phelps, o baterista Gene Hoglan, o baixista Steve DiGiorgio e o guitarrista Bobby Koelble, tocará seus maiores sucessos e clássicos.

Serviço

Death to All — Muerte por vida

Nesta sexta-feira (22/3), a partir das 19h, no Toinha Brasil Show (Quadra SOF Sul, Quadra 09 - Zona Industrial Guará). Ingressos a partir de R$200 (+ taxa) no Clube do Ingresso. Não indicado para menores de 18 anos