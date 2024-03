Batucada com Alcione e Maria Rita ocupa o Ginásio Nilson Nelson

A importância de Alcione para a cultura popular brasileira ficou demonstrada, ultimamente, em dois momentos. Em agosto de 2023, ela foi reverenciada no Prêmio da Música, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No desfile das escolas de samba da capital carioca, deste ano, a cantora maranhense ganhou outra homenagem, sendo tema do enredo da Mangueira, da qual é uma das personagens icônicas.

Para comemorar 50 anos de trajetória artística, a Marrom (apelido carinhoso, pelo qual é chamado pelas pessoas mais próximas), no dia 2, fez a estreia de um show, com o qual saiu em turnê pelo país. Neste sábado (23/3), ela chega a Brasília, para apresentação, às 21h, no Ginásio Nilson Nelson, onde divide o palco com Maria Rita, destaque da nova geração da MPB. Intitulado Rainhas do Samba, o espetáculo conta com a participação dos grupos brasilienses Saia Bamba e Elas Que Toquem. Neste show, acompanhada por sua banda, irá passear por um repertório que inclui clássicos de sua obra como A Loba, Estranha loucura, Faz uma loucura por mim, Garoto maroto, Gostoso veneno, Meu ébano, Não deixe o samba morrer,e Nem morta e Sufoco.

Herdeira da malemolência da mãe, a inesquecível Elis Regina, Maria Rita vem a Brasília pela terceira vez. Na primeira, se apresentou na extinta Academia de Tênis e depois, num espaço ao lado do Iguatemi Shopping, no Lago Norte. Chamada carinhosamente de Bacanuda pelos fãs, flertando com com diferentes cadências, ela vai brindá-los com sucessos da importância de Cara valente, Maltratar não é direito e Tá perdoado.

Rainhas do Samba

Show de Alcione e Maria Rita, com a participação dos grupos femininos Elas que Toquem e Saia Bamba, amanhã, às 21h, no Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental). Ingressos: R$ 80 (arquibancada superior), R$ 150 (Setor Amarelo), R$ 200 (Área Premium, Setor Vermelho), R$ 2.000 (Mesa Bistrô, cadeiras para quatro pessoas), R$ 3.000 (Área Premium para seis pessoas). Vendas: https://sympla.com.br/evento/rainhas-do-samba-alcione-e-maria-rita/2288707.