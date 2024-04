Banda Aurora Rules promete metal core pesado em show no DF

A banda Aurora Rules, representante do metal core e do post hardcore, promete uma noite inesquecível para os fãs do rock alternativo no domingo (7/4), às 22h, no London Music Pub. Inicialmente inspirado pelo pós-punk, o gênero musical deriva do hardcore punk. O estilo mantém a agressividade e a intensidade do hardcore, no entanto, apresenta mais expressão criativa e introversão emocional. "Gostamos muito de representar o estilo e trazer essa linguagem em grande porte para o cenário nacional", afirma o baixista do grupo, Matts.

A atmosfera intimista do ambiente oferece o cenário ideal para os fãs se conectarem com os músicos. Para tornar a apresentação ainda mais especial, a banda apresentará pela primeira vez o single O som do movimento. "Entregamos muita emoção ao vivo, sempre gostamos de trazer algum lançamento para animar a galera e reafirmar nossa convicção", enfatiza.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco