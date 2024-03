Confira restaurantes para celebrar o fim da quaresma

Os brasilienses adeptos da quaresma podem se preparar para retornar aos hábitos alimentares comuns. Após a realização dos 40 dias em jejum de carne, o tradicional costume cristão chega ao fim amanhã e marca a volta do consumo da proteína amada pelo brasileiro. Finalizado o período de sacrifício alimentar, o consumo de carnes normaliza na capital — por isso, o Divirta-se Mais traz sugestões para o público da cidade aproveitar o Sábado de Aleluia.

Chef do Vittoria D'Italia, Francesco Bravin relata o claro aumento do consumo de peixes no período entre o carnaval e a páscoa. "Durante a quaresma, a venda de frutos do mar, camarões, mexilhões frescos, entre outros, aumentou muito", conta Francesco.

Restaurantes como o Olinda, por exemplo, voltados para o consumo de carne de sol, encontraram alternativas para evitar a diminuição do fluxo de clientes durante a temporada de peixes. "Na quaresma, é normal uma queda no nosso movimento e, para amenizar um pouco, esse ano criamos um prato especial com pescada amarela, arroz de coco e farofa de banana da terra", aponta o chef Romão Olinda.

Passados os 40 dias, os restaurantes da cidade se preparam para a alta demanda por carnes no fim de semana. "Temos muitos clientes que não conseguem ficar sem (carne). A volta, portanto, marcará um final de semana de muita carne", aposta Francesco Bravin.

A variedade das massas

Se o assunto é risoto, é quase inevitável que os moradores da cidade se lembrem de Ticiana Werner. A chef gaúcha comanda o restaurante que leva seu próprio nome desde 2008, consagrando-o como um dos principais pontos gastronômicos da cidade. Para além dos saborosos pratos servidos, a casa é querida pelo público do quadradinho pelo ambiente aconchegante e à luz de velas, palco de aniversários, confraternizações e até mesmo pedidos de casamento.

No menu, os clientes podem encontrar diferentes sabores de risoto, como o tradicional risoto de filé (R$ 59), carro-chefe da casa, o risoto de charque com abóbora (R$ 58) e o medalhão ao vinho (R$ 78), acompanhado por risoto de grana padano. O cardápio, no entanto, vai além da culinária italiana, e também oferece opções como espaguete à carbonara (R$ 56) e ravioli de funghi (R$ 59).



Delícia grega

Nomeado em homenagem à ilha Zakynthos, no sul da Grécia, o Zante tem como proposta ser uma fidedigna taverna grega. Liderado por Carol Klavdianos, neta de imigrante grego, o restaurante mergulha na cultura do país europeu desde sua arquitetura, inspirada nas ilhas de Mykonos e Santorini, até os pratos presentes no menu da casa.

A criação do cardápio foi realizada com a ajuda de pessoas que moram na Grécia, influenciadas por pratos de diferentes regiões do local. Dentre os principais destaques servidos pelo restaurante, o carro-chefe é a moussaka (R$ 54,90), feita com camadas de berinjelas e batatas grelhadas no azeite, e carne moída com redução de tomate. A mistura é finalizada no típico molho béchamel.

Os interessados em mergulhar mais ainda na cultura do país devem explorar também a carta de bebidas, que conta com oito rótulos de vinhos gregos, além de oferecer aos clientes a cerveja grega Alfa. Na carta de drinques, estão presentes opções autorais como o drinque Zante, feito da mistura de Ouzo, o destilado grego mais tradicional, com hortelã e sumo de limão.

Típico galeto italiano

Guiado pela ideia de trazer um galeto com preparo verdadeiramente italiano para Brasília, o restaurante Lucca Galeteria proporciona ao brasiliense o melhor do sabor mediterrâneo, construído a partir de técnicas e temperos tradicionais. A proposta do estabelecimento consiste em unir serviço ágil e de qualidade na modalidade de rodízio, em que o cliente pode escolher entre galeto, milanesa ou peixe empanado, seguidos de uma extensa variedade de acompanhamentos.

As sugestões da casa são o galeto temperado no vinho branco com sálvia (R$ 69), além do rodízio completo, que inclui milanesas de carne e peixe empanado (R$ 89). Todos são acompanhados pelas variadas guarnições do cardápio. "No Lucca Galeteria Italiana, contamos com uma milanesa de carne muito crocante e suculenta que vem acompanhada de molho tártaro", afirma o chef da casa, Miguel Ojeda.