Paulinho Moska toca com Orquestra à Base de Cordas na Caixa

Com quase 40 anos de estrada é um desafio fazer coisas diferentes na música e ao mesmo tempo é fácil cair na zona de conforto. Para fugir desse marasmo, Paulinho Moska decidiu convidar a Orquestra à Base de Cordas e remodelar os arranjos com um show completamente novo. A apresentação será na Caixa Cultural, no sábado (30/3) e no domingo (1º/4).

Moska brincou com possibilidades diversas, desde a clássica banda pop, passando por orquestra clássica e até pela simplicidade de voz e violão. Porém esta é a primeira vez que tenta uma orquestra apenas com instrumentos de cordas. "É um show completamente diferente do que venho fazendo nos meus anos de carreira", conta. "Violões se misturam com bandolim, cavaquinho, viola caipira, piano, baixo… Criando uma sonoridade única. Eu nem toco nada, só preciso me concentrar no canto, na interpretação das letras das minhas canções. Uma experiência deliciosa", avalia.

A Orquestra à Base de Cordas foi criada por Roberto Gnattali em 1998 e é uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Curitiba por meio da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura. O grupo é composto por violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão. "Os timbres dos instrumentos de cordas se complementam em termos de frequência sonora, com os graves profundos, os médios bem distribuídos e os agudos brilhantes. As harmonias se revelam às vezes como um espelho côncavo e outras como convexo, no sentido de que alguns arranjos são inspirados nos originais gravados por mim, mas sem se prender a eles", explica. "Estou louco para gravar com eles e registrar esse espetáculo emocionante e diferente. Os músicos são incríveis!", adianta Moska.

O show passou por Rio de Janeiro, Curitiba e Antonina, no litoral do Paraná, e chega a Brasília devido aos estreitos laços entre o cantor e a capital. "Tenho uma relação apaixonante com Brasília. Foi a primeira cidade a esgotar os ingressos de um show meu no início de carreira, há trinta anos atrás. Isso me fez pensar: 'quem são essas pessoas?' E ao longo da minha trajetória pude descobrir a grande mistura do povo brasileiro que vive aí", lembra o artista, que não poupa elogios: "É um lugar muito singular e mágico".