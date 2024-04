Wagner Tiso e Marcio Malard celebram Milton Nascimento no Clube do Choro

Milton Nascimento será o grande homenageado da segunda edição de 2024 do Complexo Cultural do Choro, em show do pianista Wagner Tiso e do contrabaixista Marcio Malard, neste fim de semana no Espaço Cultural do Choro e na área externa da instituição.

Nesta sexta-feira (12/4), às 20h30, Tiso e Malard farão a primeira apresentação. No sábado (13/4), a série de eventos terá início às 10h, com ensaio aberto de alunos e professores da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello. Na sequência, às 11h, haverá o Piquenique Chorão, com o jogo teatral Carriola, Feijoada com samba (projeto da casa com couvert); e, às 20h30, o segundo show para celebrar Milton Nascimento.

Wagner Tiso e Milton Nascimento são conterrâneos e iniciaram a trajetória artística em Três Pontas, Minas Gerais: "Para mim, é uma grande satisfação poder homenagear o Bituca, um gênio da música, neste projeto do Clube do Choro de Brasília, para onde estou retornando depois de algum tempo", ressalta Tiso. "Ter a companhia do Malard, extraordinário contrabaixista, com quem tenho desenvolvido, ao longo do tempo, um trabalho instrumental, é muito prazeroso", acrescenta. "Vamos tocar também algumas composições autorais", anuncia.