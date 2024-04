Encontro de heavy metal reúne quatro bandas brasilienses

Nove de fevereiro foi um dia chuvoso em Brasília. Era sexta-feira de carnaval quando o estúdio de música Orfeu, na Asa Norte, ficou alagado com a água da chuva e muitos equipamentos utilizados para gravação e produção musical foram danificados. O estúdio é propriedade de João Paulo Correia Silva, o JP, produtor musical conhecido por apoiar várias bandas brasilienses de heavy metal, entre elas, a Cosmophage.

Por isso, neste sábado (13/4), a partir das 17h, a Cosmophage e mais quatro bandas vão se reunir no bar Sabbarth Cadabra (Guará II) para o evento de heavy metal Orfeu Never Dies em prol da reconstrução do estúdio de música. Todo o valor arrecadado pelo evento será revertido para que novos equipamentos e instrumentos sejam comprados para o Orfeu.

Roberto Borges é guitarrista da Cosmophage, banda de death metal de Brasília que costumava ensaiar no estúdio de João Paulo.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco