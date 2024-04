Rancore traz turnê 'Relâmpago' a Brasília em show no Toinha

Atendendo a milhares de pedidos do público, uma das principais bandas do rock alternativo nacional está de volta. Intitulada Relâmpago, a nova turnê do Rancore reúne a formação original do grupo e chega a Brasília pela primeira vez nos últimos 10 anos. Os paulistanos se preparam para uma apresentação nesta sexta-feira (12/4) no Toinha Brasil Show, às 20h, onde dividirão os holofotes com os conterrâneos do Terno Rei, que se apresenta às 22h.

"Com certeza, a turnê Relâmpago é o momento mais especial que a gente já viveu nesses mais de 20 anos de Rancore", declara o vocalista Teco Martins. "Entre os integrantes, o clima está muito bom. Passamos por muitas coisas durante o tempo que não estávamos no Rancore. Experiências em outros países, paternidade, momentos de quase morte, novas experiências musicais", lista o cantor.

Agora, o grupo paulista vive um dos melhores momentos da carreira. "O mundo deu muitas voltas e a gente se reencontrou neste lugar muito valioso para nós, que a gente ama muito", afirma o músico. Hoje à noite, o Rancore promete revisitar os três álbuns da carreira, Yoga, stress e cafeína, Liberta e Seiva.