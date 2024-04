Nando Reis faz show com o filho, Sebastião, nesta sexta (19/4)

Nando Reis traz o show violão e voz com participação do filho Sebastião Reis - (crédito: Carol Siqueira / Divulgação)

Após reconstituir memórias e criar novas lembranças com os Titãs, Nando Reis volta a dividir os palcos com o seu maior parceiro, o violão. Nesta sexta-feira (19/4), o artista se junta ao filho Sebastião Reis em um show acústico intimista, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para recriar clássicos da música popular brasileira.

A apresentação evidencia não só a conexão que o cantor tem com o instrumento, mas o vínculo musical presente entre pai e filho. "Temos um elo por meio do instrumento. A gente se conecta musicalmente por meio do violão, que aprendi, basicamente, com ele, aprendendo as canções dele", afirma Sebastião Reis.

Para Nando, a participação do filho acrescenta um toque especial à performance e proporciona um encontro único e descontraído à plateia. "Tocar com Sebastião é muito emocionante para mim. Há tantas semelhanças nas nossas características como as diferenças que ampliam os horizontes estilísticos e emprestam grande diversificação para as interpretações", destaca.

Desde o lançamento do disco Voz e violão, em 2016, o artista percorre o país e o mundo com a versão acústica das canções que marcaram a sua carreira.