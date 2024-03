Voz e violão, show de Nando Reis e Sebastião Reis, muda data em Brasília

Os fãs do cantor Nando Reis já podem comemorar a volta do artista à capital federal. Ele sobe ao palco do Centro de Convenções Ulysses para um show ao lado do filho, Sebastião Reis, que traz releituras das canções que se imortalizaram com o pai. Eles se apresentariam no dia 6 de abril mas, por problemas técnicos, passaram para 19 de abril. Desde que lançou o disco Voz e Violão, em 2016, Nando percorre o Brasil nesta apresentação com canções que marcaram sua carreira como All Star, Relicário e Luz dos Olhos.

No palco, a energia e magnitude do cantor permanecem as mesmas. São, elementos que o tornaram um dos maiores nomes da música brasileira. As apresentações são um encontro único com muitas conversas e trocas com a plateia.

Nando Reis completou 60 anos em 2023, quando relançou o seu primeiro disco solo, 12 de janeiro, encerrou as turnês Nando Hits e PittyNando, que foram sucessos de bilheteria, e ainda apresentações com os Titãs na turnê Titãs Encontro.



Serviço

Voz e Violão

Dia 19 de abril, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC - Brasília).