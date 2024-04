Banda de indie rock faz show com viés literário no Infinu

Com a banda Bananas Caipiras na abertura, o duo de indie rock Atalhos se apresentará, neste sábado (27/4), a partir das 21h, na Infinu. Formada no interior de São Paulo, a dupla é composta pelo guitarrista argentino Conrado Passarelli e pelo vocalista e compositor brasileiro Gabriel Soares. Apaixonados pela literatura, os músicos lançaram o primeiro disco com letras inspiradas pelo universo literário há 10 anos: "Essa paixão é, para a gente, algo muito natural, que nos inspira e estimula de modo simples e direto", explica o vocalista.

O grupo, que já fez turnês na Europa e nos EUA, retorna aos palcos brasileiros depois de um hiato.

"Neste novo disco, o desafio está sendo transportar o universo do dream pop para um novo tipo de som, com um pé em 2024 e outro pé nos anos 1990", conta Gabriel.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco