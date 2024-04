Álbum de Rita Lee e Roberto de Carvalho ganha disco edição especial

Nesta quinta-feira (25/4), o álbum Balacobaco, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, ganhou, pela primeira vez, um vinil duplo. Vinte e um anos após o lançamento, a obra recebeu uma edição luxuosa: a arte original virou uma capa dupla com dois vinis: um verde e o outro amarelo, ambos translúcidos e marmorizados.



O trabalho de 2003 da dupla apresenta hits como Amor e sexo, A fulana e Copacabana boy. O álbum foi altamente vendido na época do lançamento e recebeu o Disco de Platina. Balacobaco foi o penúltimo trabalho da cantora, que lançou sete álbuns.

No início da carreira, a artista fez parte da banda Os Mutantes por seis anos e depois mudou para o grupo Tutti Frutti, com o qual permaneceu por cinco anos. Depois, Rita Lee seguiu carreira solo, com algumas parcerias com Roberto de Carvalho, que viria a ser seu marido. Conhecida como “rainha do rock brasileiro”, ela vendeu mais de 55 milhões de discos com uma música dançante e que incorparava vários gêneros diferentes.