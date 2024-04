Isabella Taviani canta no Clube do Choro neste sábado (27/4)

Quando veio a Brasília pela primeira vez, em, 2004, para participar do projeto Vitrine MPB, no shopping Pátio Brasil, Isabella Taviani estava praticamente no início da trajetória artística. Vinte anos depois, a cantora e compositora carioca, de volta à cidade, se apresentará neste sábado (27/4), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro, com show comemorativo de 20 anos de estrada.

Na verdade, o que ela levará ao público no retorno é um intimista recital de voz e violão no qual fará retrospectiva de sua carreira, que a tem levado a várias capitais brasileiras. "Gosto muito do formato de voz e violão, porque me dá liberdade em cena me leva a recordar canções que gravei e que me permitiram ter uma ótima conexão com o público", destaca Isabela.

Para a cantora, fazer sucesso com algumas canções pode ser interessante, mas ressalta: "O que vale a pena é permanecer ativa, tendo um grande número de fãs e casas noturnas cheias. Isso tem um valor inestimável para mim", ressalta. "Em 20 anos de carreira, amadureci e consegui me renovar artisticamente", observa.

Isabela lembra que começou a cantar em casas noturnas, aos 18 anos e que as primeiras canções autorais surgiram no fim da década de 1990."Naquele período, senti necessidade de expressar meus sentimentos, a me direcionar para o que para o que sempre quis: compor, cantar e emocionar as pessoas, fazendo com que tanta gente viesse a se identificar com as letras e melodias. Neste público, não poderia faltar uma grande parcela LGBTQIAPN+", conta.

Ela vai além: "Certa vez, num show, achei muito interessante saber que entre as muitas pessoas que estavam na plateia havia uma garota que falou 'Que mulher é essa, que cantora maravilhosa é essa que eu não conhecia!' Uma outra espectadora respondeu: "Amore, é a Isabela Taviani, a primeira a cantar cantar o universo lésbico e que me abriu os olhos para os meus sentimentos, onde realmente me situava'. Segundo a cantora, A canção que faltava, se tornou a música do casal".

Para Isabela, filha de mãe baiana e pai potiguar, outras das suas paixões são o Botafogo, clube do qual recebeu em 2011 o prêmio de Mulher Alvinegra; e a médica Myllena Varginha, com quem se casou em 2018, no Teatro Riachuelo, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz e tenho certeza que nosso casamento inspira muita gente. Acho isso lindo e adoro que seja assim", celebra. A maternidade tornou-se outro motivo de orgulho da cantora. Um mês antes de completar 51 anos, ela e a esposa adotaram os gêmeos Estevão e Ignácio.

Isabella Taviani

Show neste sábado (27/4), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental).

Ingressos à venda no local ou pelo www.bilheteria digital.com.br.

Não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: 999956-7369.