Mani Rego fala sobre seu estado emocional após fim de relacionamento com Davi

Mani Rego, após o término do relacionamento com Davi do BBB 24, ressurgiu nas redes sociais ao lado de sua irmã, Fabiana Rego, em um vídeo publicado nesta sexta-feira (26). Em agradecimento ao apoio recebido, Mani expressou gratidão: "A verdade vai prevalecer sempre", afirmou, destacando sua confiança no desfecho dos acontecimentos.

Fabiana também compartilhou palavras de união feminina durante a conturbada separação, ressaltando o apoio mútuo entre as mulheres. Durante o vídeo, Fabiana enfatizou a importância da empatia e da força feminina em momentos difíceis.

"A gente sabe do trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais", disse, reconhecendo o suporte dos seguidores. Ambas reforçaram o compromisso com a verdade e com o público, manifestando o desejo de retornar às redes de forma autêntica e verdadeira.

A mensagem de Mani e Fabiana mostra que além da superação pessoal em meio às adversidades, mas também o poder da sororidade e da autenticidade na jornada da vida pública. Ao enfrentarem os desafios com respeito e determinação, elas fortalecem não apenas sua própria trajetória, mas também a conexão com seus seguidores, consolidando uma relação pautada na sinceridade e na confiança mútua.

