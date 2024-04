Reprodução/Instagram - Globoplay Paolla Oliveira e Marcello Novaes em 'Justiça 2'

Paolla Oliveira é um dos destaques de Justiça 2, série do Globoplay, em que interpreta Jordana, empresária da música que herda uma fortuna do pai, e mata o próprio irmão para não ter que dividir a herança. Na trama, a atriz se envolve amorosamente com Milena (Nanda Costa), uma das quatro protagonistas da história, e protagonizam cenas de sexo.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz reagiu ao sucesso pelas sequências. "Que doido, né? As pessoas são apaixonadas por sexo. É como se isso não fizesse parte da nossa vida… Parece que a gente ainda olha para uma cena de sexo como se fosse pelo buraco da fechadura, buscando algo proibido", disse ela, que estrelou cenas quentes com a atriz, e com Marcello Novaes.

"Se a cena foi escrita para provocar alguma coisa em alguém e atingiu esse objetivo, pra mim está ótimo. Cumpriu o que se pensou", apontou Paolla. "E, sob esse ponto de vista, acho que ainda vão falar muito (risos). Porque as nossas cenas estão muito bonitas. Acho que as pessoas vão se empolgar, se gostam de olhar com esses olhos", declarou a atriz.

"Não consigo ver frisson"

Sucesso em seus trabalhos, Paolla Oliveira destacou que não possui dificuldades pela exposição do corpo. "Pra mim sempre foi muito claro que nudez faz parte do contexto do trabalho. E eu sou extremamente profissional. Não consigo ver com esse frisson que as pessoas veem", pontuou a namorada do cantor Diogo Nogueira.

O post Paolla Oliveira avalia sucesso com cenas de sexo em ‘Justiça 2’: "Não consigo ver frisson" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.