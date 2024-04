Madonna chega ao Brasil para show histórico no Rio de Janeiro

A cantora Madonna já está entre nós! A rainha do pop chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira (29/4) para o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação será no sábado (4/5) e marcará o encerramento da The Celebration Tour.

Segundo informações obtidas pela CNN, a cantora desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 10h10. No domingo (28/4), dois dos três aviões cargueiros da artista pousaram em terras brasileiras, trazendo 270 toneladas de equipamentos.

O material será levado para Copacabana, em 30 caminhões, onde está sendo montado o palco da apresentação.

Madonna veio da Cidade do México, onde fez os últimos shows da turnê, que comemora os 40 anos de carreira.

No sábado, o evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco no horário previsto de 21h30.

Essa é a primeira vez que a artista vem ao Brasil em 12 anos. Na última vez, em 2012, Madonna fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.

A primeira vez que a estrela esteve em terras brasileiras foi em 1993. Naquele ano, ela reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, também no RJ.