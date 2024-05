Dj Eli Iwasa comanda a festa Tônica a cobertura do B Hotel

A atração para os amantes de música eletrônica, neste domingo, é a 1ª edição deste ano da festa Tônica. O evento tem como palco o icônico rooftop do B Hotel, e recebe grandes nomes do House Music: Pedro Gariani, Camila Jun e Eli Iwasa estão no line up.

O Correio conversou com Eli Iwasa, DJ que está presente na cena da música eletrônica há mais de 20 anos. Eli iniciou sua carreira na música eletrônica remixando vinis com seu toca-discos: "Eu sempre falo que trabalhar com música eletrônica é mais que uma escolha, é um chamado. Eu sempre soube que trabalharia com música, desde que frequentei a primeira festa."

Ela se apresenta no evento pela segunda vez, e conta o que preparou: "Apesar da Tônica ser voltada para house music, eu consigo me aprofundar nessa vertente, e mostrar de onde eu venho e todas as referências que estão dentro do meu set". A DJ destaca que mulheres estão se tornando protagonista no cenário eletrônico: "Acho que uma das grandes transformações do mercado e da cena eletrônica nos últimos 10 anos é sobre a presença feminina, é sobre o protagonismo das mulheres no mercado e na cena, não só como artistas, mas também nos bastidores, como produtoras executivas, managers, agentes, curadoras. E eu acredito que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas não dá para negar que as transformações que vêm acontecendo são muito significativas. Atualmente, alguns dos maiores nomes da música eletrônica mundial são mulheres. Quando falamos de mulheres na música eletrônica, não estamos falando somente de ter mais mulheres no line up, mas também delas terem espaço: poder de decisão, influência, e ganhar protagonismo na mídia."

Eli Iwasa deixa o convite aos brasilienses: "A Tônica é uma festa incrível, organizada por pessoas incríveis, e tudo isso reflete na atmosfera da festa. Tenho certeza que será mais uma noite inesquecível!". A festa Tônica tem como proposta um por do sol ao som de house. O evento começa às 16h e se estende até o fim da noite.

Tônica | 05 de Maio

Domingo (5/5), no B Hotel, das 16h às 23:30. Ingressos disponíveis na plataforma do Sympla. Evento não recomendado para menores de 18 anos.