Madonna e Pabllo Vittar ensaiam no palco do show em Copacabana

Na noite desta quinta-feira (2/5) ocorreram os primeiros ensaios no palco do show de Madonna na Praia de Copacabana. Fãs que estavam no local conseguiram ver a Rainha do Pop interpretar Nothing Really Matters, música cantada na abertura do show. Além de Madonna, os fãs foram surpreendidos com a presença de Pabllo Vittar no local.

A brasileira deve se apresentar com Madonna no show marcado para o próximo sábado (5/5). Nos últimos dias, Pabllo já havia sido fotografada por paparazzis saindo pela porta dos fundos do Copacabana Palace, hotel em que Madonna e equipe estão hospedados.

Vídeos gravados na noite desta quinta-feira mostram Pabllo no palco com dançarinos. Fãs que estavam no local relataram que a drag queen ensaiou Music, hit de Madonna lançado em 2000.

Logo depois de Pabllo deixar o palco, os fãs ainda flagraram a própria Madonna no local. Com uma máscara verde cobrindo o rosto e um traje preto que cobria todo o corpo, a cantora ensaiou Nothing Really Matters.

