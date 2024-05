Sesc recebe festival de rock autoral neste fim de semana

O Sesc da 913 Sul recebe o Forba (Festival Ocupa Rock Autoral) neste fim de semana. O evento será aberto nesta sexta-fria (3/5), às 16h, com várias apresentações de bandas de rock. No sábado (4/5), a programação começa cedo, às 9h30, com um ciclo de debates e depois das 15h30 voltam as performances. No último dia haverá teatro e poesia a partir das 14h e, novamente, shows musicais após as 16h.

O festival ocorre pela segunda vez este ano e visa reviver o rock na cidade e dar visibilidade a grupos brasilienses. "A ideia surgiu da necessidade dos roqueiros brasilienses terem um local para apresentarem suas músicas novas, porque as bandas mais conhecidas não dão espaço para as desconhecidas tocarem", explica Admilson "Dimi" Souza, idealizador e produtor do Forba. Dimi também quis trazer todo tipo de arte dos anos 1980, para não ficar apenas no rock. Segundo ele, haverá palestras para músicos iniciantes.