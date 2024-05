Planet Hemp anuncia show inédito e gravação de DVD de 30 anos da banda

A banda Planet Hemp completa 30 anos de carreira em 2024. Em comemoração a essa data, o show Baseado em fatos reais: 30 anos de fumaça reunirá a história de três décadas da banda carioca e se transformará em um DVD. Formado por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Daniel Ganjaman e Nobru, o grupo tem impacto no cenário musical e político do país. A apresentação será realizada no dia 11 de julho, no Espaço Unimed, em São Paulo.

O show terá algumas participações especiais, já estão confirmadas: Pitty, BaianaSystem, Major RD, Rodrigo Lima (vocalista da banda Dead Fish) e Tropkillaz, entre outros parceiros que a banda conquistou durantes essas décadas. Em breve, outras participações serão anunciadas.

Planet Hemp foi premiada recentemente com dois Grammys Latinos, do seu último disco Jardineiros e está confirmada no Rock in Rio 2024. A banda promete um show inédito, com cenário inspirado nos jardins suspensos da Babilônia. Será uma experiência imersiva e contará com a exibição de registros históricos em áudio e vídeo, proporcionando ao público uma experiência marcante.

Serviço

Baseado em Fatos Reais: Planet Hemp 30 anos de fumaça

Dia 11 de julho, às 21h30, no Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo). Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada) + taxa do Ticket 360. Evento para maiores de 18 anos.