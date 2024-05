Sylvio Fraga e Daniel Santiago fazem show no Infinu no domingo

Sylvio Fraga se apresenta no Infinu ao lado de Daniel Santiago, no domingo (5/5). Com Marcelo Galter no teclado e Renato Boaventura na percussão, a apresentação terá canções com tramas rítmicas e harmonias envolventes. Daniel é o mais frequente colaborador de Hamilton de Holanda e já trabalhou com Hermeto Pascoal e Milton Nascimento.

Mestre em poesia pela Universidade de Nova York e diretor artístico da gravadora Rocinante, Sylvio é autor dos poemas de Entre árvores e Cardume, além de compor e produzir álbuns musicais. Robalo nenhum é seu disco mais recente, inspirado pelo contato com músicos de Salvador. "Abriram, na prática do dia a dia, um universo rítmico para mim que eu desejava e nem sabia, coisa que já vinha se abrindo através do meu aprendizado com o saudoso maestro Letieres Leite".

No show, Daniel e Sylvio tocam dois violões, pela preferência da sonoridade criada por essa junção. "Vamos tocar composições minhas e, quem sabe se eu terminar uma letra, nossa primeira parceria", revela o poeta. O artista garante que Brasília faz com que suas composições e poesias aflorem. "Tenho escrito e composto muito por aqui, a cidade está entrando nos meus poemas, às vezes, explicitamente. Acho o Cerrado um bioma muito inspirador e as pessoas têm uma espécie de afetividade mais calma, com a qual me identifico imensamente", diz Sylvio Fraga.