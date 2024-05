Dj KL Jay é a atração da festa Biale Loco na Externa Club

KL Jay assume as pick-ups da Externa - (crédito: Influenza Produções/Divulgação)

Um dos maiores nomes a assumir as pick-ups de festas e palcos pelo Brasil, KL Jay é a atração da festa Baile Loco. O evento é o mais novo chamariz da Externa Club e já trouxe nomes do calibre de Dj Mu54o e do duo Deekapz e agora aposta na experiência de uma lenda para esquentar a casa.

O Dj é um dos fundadores do grupo de rap Racionais Mc's e em 2024 completa 40 anos desde que teve a ideia de seguir a carreira musical e movimentar as psitas de dança de todo o Brasil.

Com grande habilidade com discos e uma variedade musical que passeia pela cultura hip-hop mundial, o Dj cosrtuma fazer grandes shows solo em Brasília. Recentemente se apresentou nos bailes comemorativos da Makossa, além dos shows com os Racionais na capital. Essa, contudo, será a primeira vez de KL Jay na Externa.