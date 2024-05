The Calling embala viagem ao passado em apresentação no Toinha

Responsável pelo sucesso Wherever you will go, a banda de rock norte-americana The Calling desembarca em Brasília para uma apresentação na capital. O grupo sobe aos palcos do Toinha Brasil Show na noite de sábado (4/5)ã, a partir das 21h30, e promete levar o público brasiliense em uma viagem nostálgica, diretamente de volta para os anos 2000. O show ainda conta com a abertura do guitarrista Liberati, em um set acústico de voz e violão.

A passagem pela cidade faz parte da turnê de comemoração dos 20 anos de Camino Palmero, primeiro álbum do grupo. Além de Wherever you will go, o disco conta com hits como Stigmatized e Adrienne. "Eu nunca estive tão animado para uma turnê na minha vida. Mal posso esperar para ver e me apresentar para todos meus fãs de Brasília", comemora o vocalista Alex Band.

Apesar de não lançar um novo trabalho há mais de duas décadas, The Calling continua presente no imaginário do público brasileiro. Figurinha carimbada na programação da MTV e das rádios nacionais e internacionais, a banda se destacou nos anos 2000 com faixas que marcaram época e tornaram-se atemporais. Após a apresentação deste sábado (4/5), o grupo segue para mais 13 cidades do país.