Festival Micarê traz gosto de carnaval para Brasília neste fim de semana

Brasília foi uma das primeiras capitais do país a acolher a micareta, evento que surgiu no fim da década de 1980, em Feira de Santana (BA). Em 1990, foi promovida a primeira Micarecandanga, entre o Eixão Norte e Estádio Mané Garrincha, tendo como atrações Daniela Mercury e Durval Lelys.

Nos anos seguintes, o evento ocupou a Esplanada dos Ministérios, o Eixo Monumental e, posteriormente, o Autódromo Internacional. Como Festival Micarê, desde 2021, vem sendo realizada na área externa da Arena Mané Garrincha. É lá que ocorre nesta sexta-feira (3/5), a partir das 18h e, no sábado (4/5), com início às 17h.

A edição de 2024,como as anteriores promovida pelas produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil, conta com a participação de cantores e grupos de destaque da axé music: Bell Marques, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Timbalada, Tuca Fernandes.

"O Festival Micarê tem uma grande importância para Brasília, pois além de ser uma festa tradicional, que atrai turistas e moradores locais, também contribui significativamente para a economia e para a promoção da cultura e do entretenimento na cidade", ressalta André D'Alessandro, da Medley Produções.

"Como um dos maiores eventos similares do país, o Festival Micarê não apenas oferece diversão e entretenimento para os participantes, mas também gera empregos temporários, movimenta o comércio local, fortalece a imagem de Brasília como um destino de eventos festivos de grande porte e ainda tem caráter social com a arrecadação de alimentos que serão doados para a Abrace", destaca o produtor.

Para ele, a expectativa de público é grande. "O Festival Micarê, geralmente, atrai pessoas de todas as idades, tanto da região metropolitana de Brasília quanto de outras partes do país. Com a reputação consolidada ao longo dos anos, é esperado que o evento continue atraindo um público expressivo", afirma.

Hoje, se apresentam Bell Marques, Tomate, Timbalada e Tuca Fernandes; e, neste sábado (4/5), Bell Marques, Durval Lelys, Tafa & Popo e Xanddy Harmonia.