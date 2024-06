Natiruts se despede dos palcos com show no Mané Garrincha neste sábado

Natiruts faz a última turnê da banda, intitulada Leve com você, que marca a despedida de Alexandre Carlo e Luís Mauricio dos palcos. Em Brasília, a apresentação neste sábado (8/6), a partir das 21h, na Arena Mané Garrincha (Setor Recreativo Parque Norte).

"Leve com você / Só o que foi bom / Ódio e rancor / Não dão em nada", canta Alexandre Carlo, vocalista e principal compositor do Natiruts, em Leve com você, canção que nomeia a derradeira turnê do grupo. A música é um lembrete de que despedidas nem sempre são amargas. Com o intuito de representar o encerramento das atividades da banda, Leve com você foi a escolha perfeita para identificar o adeus à dupla de músicos.

Responsável por popularizar o reggae — ritmo caribenho de origem jamaicana — nas rádios brasileiras, o grupo é exemplo de que Brasília, para além de cidade do rock, também é merecedora do título de capital da música. Canções de sucesso, como Quero ser feliz também, Andei só e Você me encantou demais, estarão no repertório para se despedir do Natiruts ao som do melhor do reggae tipicamente brasileiro.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco