Jovem Dionísio lança clipe de música viral 'tô bem'

A banda Jovem Dionísio está sentindo,novamente, o que é viralizar pelo país. A música tô bem, do novo álbum Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais), ganhou clipe nesta quarta (5/6) após atingir 2 milhões de visualizações no Spotify e um sucesso estrondoso dentro das redes sociais.

No Tiktok, a música já foi utilizada em mais de 150 mil vídeos. Já no Instagram, com os reels, foram gravados 600 mil vídeos utilizando o mais novo hit da Jovem Dionísio. Tô bem entrou em oito lugar na playlist de músicas virais do Brasil no Spotify. Mundialmente, está em 27ª posição, ao lado de Billie Eilish, Chappell Roan, Kendrick Lamar e Sabrina Carpenter.



O clipe mostra um passeio de carro entre os amigos, curtindo uma noite na cidade. As luzes rosas, azuis, vermelhas e verdes passam uma vibe psicodélica e agitada, assim como os meninos da banda. Jovem Dionísio, criada no Paraná, alcança números impressionantes mais uma vez, como fez em 2022 com o hit Acorda Pedrinho.



Saiba Mais Diversão e Arte Meu malvado favorito 4 tem Lorena Queiroz no elenco de dublagem

Meu malvado favorito 4 tem Lorena Queiroz no elenco de dublagem Diversão e Arte 31º Expotchê promove arrecadação de doações para desabrigados do Sul

31º Expotchê promove arrecadação de doações para desabrigados do Sul Diversão e Arte Streaming History estreia minissérie sobre o presidente Roosevelt