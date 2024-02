Natiruts anuncia turnê de despedida com show em Brasília

“Cresça / Independente do que aconteça / Eu não quero que você esqueça”. Versos como estes nunca fizeram tanto sentido. Afinal, nesta segunda-feira, a banda Natiruts anunciou a turnê de despedida Leve com você, que marca o fim do projeto da dupla de músicos Alexandre Carlo e Luís Mauricio. O show de Brasília abre a série de apresentações, com passagens previstas para mais de 15 cidades ao redor do país. Natiruts se despede do público brasiliense em 8 de junho, no Mané Garrincha. A venda de ingressos começa nesta terça-feira (27/2), na Eventim.

A banda natural de Brasília é dona de hits que seguem embalando as playlists de milhares de brasileiros, com canções como Quero ser feliz também, Sorri, sou rei, Andei só e Você me encantou demais. Alexandre Carlo, vocalista que assina as composições do Natiruts, demonstra contentamento ao concluir mais um ciclo. “Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público”, explica Alexandre, em nota. Leve com você, inclusive, é o nome de uma das canções da banda, que agora, dá nome à turnê por traduzir o sentimento de despedida proposto.

Luís Mauricio, que é co-fundador e baixista do Natiruts, comenta a satisfação em poder dizer adeus ao público em grande estilo. “Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás”, afirma Luís, em nota. Natiruts é, até hoje, uma das bandas brasilienses de maior projeção nacional, responsável por popularizar o reggae nas rádios brasileiras.