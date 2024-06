Peça 'Duetos' reúne no palco Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Patricya Travassos e Eduardo Moscovis se encontram no palco para viver quatro histórias na peça Duetos, em cartaz no Teatro Unip amanhã e domingo. Sob a direção de Ernesto Piccolo, os dois atores encenam histórias que têm o amor em suas diversas formas como tema. O texto de Peter Quilter, dramaturgo britânico muito encenado na Broadway, trata de personagens que buscam se salvar da solidão e, para isso, estabelecem diferentes configurações de relacionamentos. "Acho fascinante as relações que a gente vai estabelecendo na vida. Não necessariamente um relacionamento sexual, mas de um amor que a vida vai oferecendo", explica o diretor.

Na primeira história, Encontro às cegas, um casal marca encontro graças a um aplicativo de relacionamento, mas as expectativas nem sempre são alcançadas. Há muito mais erros do que acertos nesse tipo de situação. Em Quase casados, a segunda história, um executivo e a secretária vivem as situações cotidianas comuns a um casal, embora não sejam um. Divórcio amigável, a terceira história, apresenta um casal que decide se separar após uma bebedeira e Mais uma vez noiva é a história de uma mulher prestes a entrar no quarto casamento. "São quatro histórias que, geralmente, falam sobre nossa busca de uma companhia, uma parceira na vida, não necessariamente um amor", avisa o diretor.

Comédia e caos fazem parte dos ingredientes de Duetos, que já foi montada em mais de 20 países e, no Brasil, foi vista por mais de 100 mil pessoas. Piccolo conta que decidiu montar o texto porque trata de um tema comum a todas as sociedades e culturas do planeta. "Que é essa coisa de querer sobreviver nessa dureza que é a vida. Ao mesmo tempo que é fascinante, é muito difícil ter uma parceria, uma cumplicidade, um olhar que te admire e isso é importante. É um tema universal e acho que ele comunica bem", diz.

Serviço

Duetos

Com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. Direção: Ernesto Piccolo. Amanhã, às 18h, e domingo, às 16h e às 19h, no Teatro Royal Tulip (SHTN, Trecho 1, Conjunto 1B, Bl. C). Ingressos: de R$ 20 a R$ 150, no Sympla. Classificação indicativa livre