Wagner Malta faz show na Infinu acompanhado de Hamilton Pinheiro

Por Isabela Domanico*—

Wagner Malta é da primeira geração de brasilienses, mas está radicado em João Pessoa. Neste sábado (6/7) e no domingo (7/7), ele apresenta show na Infinu, com uma seleção de músicas de sua carreira e que agora serão lançadas pela Tambaqui Records. Em 1998, ele gravou o primeiro CD Fantasia, quase que totalmente autoral, agraciado pela Fundação Cultural de Brasília com o Prêmio Renato Russo. Em 2024, fechou uma parceria com a gravadora e prepara o lançamento de um álbum autoral de canções inéditas.

O show inclui a participação dos instrumentistas Kadu Araújo (guitarra), Hamilton Pinheiro (Baixo), Patrick Souza (bateria) e Claudio Alencar "Cacau" (viola 12). Ele tocará muito baião, samba, xote e canções em releituras das influências recebidas na sua trajetória musical.

A história de Wagner com a música veio do berço: "Lembro de ouvir música boa em casa desde cedo, Elis Regina, Clara Nunes, Chico Buarque, Milton Nascimento, mas se consolidou mesmo após a mãe me presentear com uma guitarra."

Novo EP

A banda Binarious toca, hoje e amanhã, às 18h. É formada por Andressa Munizo, vocal e guitarra (24), Clara Vidal, bateria (27) e Lídia Pessoa, vocal e baixo (41). Vida-morte-vida é o primeiro EP visual da banda e totalmente composto pelas três.

"Todo o processo, desde a produção até a escolha da ordem das músicas, foi pensado detalhadamente para criar uma experiência imersiva", diz a banda sobre o EP

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco