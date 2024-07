Boca livre traz requinte vocal para show no Centro de Convenções

Ao lançar o álbum Rasgamundo, no final de 2023, o Boca Livre retomou a carreira iniciada há 45 anos. Para marcar o retorno à cena musical brasileira, de forma mais efetiva, o grupo carioca iniciou por Belo Horizonte, no final de maio, uma longa turnê, que chega neste domingo (7/7) a Brasília, para apresentação no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O show vem embalado pela conquista do troféu de melhor grupo de MPB na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, em maio último, na cerimônia realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que se juntou ao Grammy Award, recebido anteriormente.

Nesse retorno à capital, Zé Renato, David Tygel, Mauricio Maestro e Lourenço Baeta devem receber acolhida calorosa do brasiliense, que sempre os aplaudiu desde o surgimento no começo da década de 1980, quando fez um concorrido concerto no Teatro da Escola Parque, na Entrequadra 507/ 508 Sul.

Do repertório do show deverão fazer parte canções do novo disco, compostas em parceria com Geraldo Azevedo,Nando Reis, Guilherme Arantes, Zeca Baleiro, Márcio Borges, Tim Bernardes e o saudoso Erasmo Carlos. A elas se juntam clássicos do legado do conjunto, entre os quais Caravana, Quem tem a viola, Ponta de Areia Mistérios e, claro, Toada.

Segundo David Tygel, o grupo continua na batida da originalidade da música vocal/instrumental, tanto em composições próprias quanto na interpretação de temas de outros compositores. "Talvez, dessa vez, tenhamos ido em busca de furar outras bolhas para dialogar com compositores mais jovens, com propostas bem interessantes e, também, poder mostrar nossa música a seus públicos", destaca.