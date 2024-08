Flávio Delli faz show na Infinu em programa de novas atrações da MPB

O fim de semana vai ser cheio de atrações musicais na Infinu Comunidade Criativa (Asa Sul). Neste sábado (3/8), o show de lançamento do mais novo disco de Flávio Delli, às 19h, promete reunir no repertório canções inéditas. E, no domingo (4/8), a boa música é responsabilidade da cantora e compositora Antonia Medeiros, que chega à cidade para o show Operária da canção, às 18h.

O amor é um pequeno intervalo entre duas saudades é o nome do álbum de estreia do artista Flávio Delli. Brasiliense de nascença, Delli é prova de que emoção e sentimento continuam a ser as maiores inspirações na hora de compor uma canção. O cantor é autor de músicas como Mandarim e Pedacinho. Para o show de amanhã, Flávio Delli se apresenta com banda completa, além de mesclar no palco poesia e performance de tablado.

Antonia Medeiros é carioca. A cantora e compositora encantou o país com a voz doce quando participou da 11ª temporada do reality show The voice Brasil, em 2022. Agora, Antonia tem se dedicado ao lançamento de trabalhos autorais, caso do recente Operária da canção, lançado no início de julho. Participações de Zélia Duncan e Juliana Linhares dão o tom de brasilidade e frescor ao disco.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco