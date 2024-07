Clube do Choro recebe encontro internacional de saxofonistas

O Clube do Choro recebe hoje, neste sábado (27/7) e no domingo (28/7) a 4ª edição Encontro Internacional de Saxofonistas de Brasília (ESAX) com o intuito de promover a cultura instrumental do saxofone. O evento vai homenagear os maiores nomes do saxofone nacional e internacional. No show de hoje, apresenta-se o saxofonista Lívio Almeida, acompanhado de Misael Silvestre, no piano; Daniel Castro, no contrabaixo, e Pedro Almeida, na bateria. "O público pode esperar uma música instrumental multifacetada. Gostamos de aliar energia com bom gosto, e, com certeza, muita animação, pois a proposta do trabalho que vamos apresentar possui identificação com o samba e gafieira, ainda que com toques de modernidade e jazz", destaca Almeida.

O repertório é formado por músicas autorais do instrumentista, além de adaptações das músicas de Noel Rosa e Lô Borges: "Poder tocar num palco tão importante e querido como o Clube do Choro me motiva muito. É sempre um prazer poder me apresentar na minha cidade natal", exalta.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco