Festival CoMa encerra com Alceu Valença, Criolo e Rachel Reis

O maior festival de Brasília dá os últimos passos em direção ao encerramento neste fim de semana. O CoMa faz os dias finais de evento. Os capitães da festa são Alceu Valença, Criolo e Rachel Reis, que tocam entre sábado (10/8) e domingo (11/8), enquanto Deekapz e RDD são o agito da noite desta sexta-feira (9/8). Nomes como Ana Frango Elétrico, Rapadura, Mãeana, Tássia Reis, Jaloo são chamarizes da line-up.

Um dos principais nomes entre todos os festivais brasilienses este ano vem do rap paulista. Criolo bateu ponto em diversos eventos candangos e, com a turnê do disco Sobre viver e um passeio pela própria carreira fez alguns dos melhores shows do ano. "Eu me sinto muito honrado por fazer parte de festivais incríveis, diversos e que abordam temas que são importantes para a cidade e o país refletirem", destaca o artista em entrevista ao Correio.

Fã da cena do hip-hop da capital, Criolo acredita que cada vez que se apresenta na cidade vive uma experiência de mão dupla. Ele expõe a própria arte para o público e recebe a energia e os ensinamentos exclusivos de Brasília. "São palcos genuinamente originais, porque trazem também o artista, o costume e a cultura local e nisso eu saio com mais aprendizado que eu espalho, para onde eu for eu levo o bocado que aprendi", avalia.

A escolha por tocar em festivais tem a ideia de tocar os corações de novas pessoas que passam distraídas por ali. "Há sempre uma expectativa diferente quando eu toco em festivais, porque é um público misto", explica o artista, que exalta as possibilidades que o Coma traz: "No CoMa, eu tenho a oportunidade de apresentar minha música para quem nunca escutou meu som, ouviu um trabalho meu ou não sabe da minha história de vida. É uma possibilidade maravilhosa".

Mais empolgante para Criolo do que novos fãs é ver que está dividindo palco com um ídolo. "Alceu Valença é uma coisa de encher o coração de alegria e felicidade, ainda mais para mim que sou filho de cearenses. Isso é muito forte para gente", elogia. Criolo entra às 22h30 de sábado, enquanto Alceu faz o show 20h40 de domingo (11/8).