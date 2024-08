Gabriela Medeiros fala sobre casamento de Buba em Renascer: "Histórico"

Gabriela Medeiros, a Buba de Renascer, nesta quarta-feira (7/8), fez um textão na web exaltando a importância da trama mostrar um casamento de uma mulher trans. Nesta quinta-feira (8/8), começa o casamento da personagem com José Augusto, papel de Renan Monteiro.

"Eu casei na ficção! O quão simbólico foi casar, ver essa personagem entrando no altar, indo em direção ao amor que a respeita, escuta e a valoriza", ressaltou.

"Histórico"

Em outro trecho, a atriz ressaltou como a sequência do casamento movimenta inúmeras questões da sociedade. "Casamento político, histórico e importante. Ver essa mulher sendo amada e respeitada por ser quem ela é. Foi mágico e ao mesmo tempo difícil embarcar nessa magia toda. Se doar de corpo e alma para uma personagem e no fim ver se realizando o sonho mais puro e sincero da Buba", disparou.

Gabriela Medeiros frisou como a personagem cresceu em Renascer, mostrando os conflitos com os seus pais, amigos e constituindo família. "Ela desabrochou, realizou seu sonho.. tem sua família, tem seus amigos por perto e um amor. Obrigada, por me ensinar tanto.. Isabela Carvalho, essa personagem chegou na minha vida para me ensinar muita coisa sobre as nuances dos afetos. Obrigada a todos os envolvidos também."

